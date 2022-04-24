Во Франции стартовал второй тур выборов, и он обещает быть судьбоносным

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24 апреля 2022, 12:00 Александр Крохмаль, Журналист

Эммануэль Макрон и его оппонент из правых Марин Ле Пен снова вступили в фазу борьбы. Во Франции стартовал второй тур выборов, и как отмечают аналитики, он-то как раз и решит судьбу Пятой республики. Французские президенты избираются на 5 лет путём всеобщего тайного голосования. В выборах могут участвовать около 50 миллионов избирателей. Первый тур завершился 10-го апреля, а второй только что начался. Если Макрону всё же не удастся взять верх, ему придётся покинуть президентский пост уже в середине мая. Но его сторонники всеми силами сражаются за него и рассчитывают на судьбоносную победу.

Впрочем, и противников у нынешнего французского лидера немало. Стоит вспомнить массовые протесты «жёлтых жилетов», которые не утихают до сих пор. Они используют термин «режим Макрона» и считают, что действующий руководитель вообще не должен приближаться к президентской должности. Буквально вчера радикалы снова выходили на улицы и устраивали антиправительственные митинги. Они скандировали лозунги против Макрона и Ле Пен. По мнению «жёлтых жилетов», нынешняя экономическая ситуация во Франции ухудшается с каждым днём. К тому же, оба кандидата на пост главы республики не выражают интересов демонстрантов.