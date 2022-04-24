Во Франции проходят выборы президента страны

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24 апреля 2022, 11:58

Эммануэль Макрон, Luka Dakskobler/Global Look Press

Во Франции в воскресенье, 24 апреля, проходят выборы президента страны - второй тур. Французским гражданам предстоит выбрать между двумя кандидатами - действующим президентом Эммануэлем Макроном и депутатом парламента Марин Ле Пен.

Ле Пен выдвинута партией «Национальное объединение». На всей территории Франции в 8 часов по местному времени открылись 70 тысяч избирательных участков.

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 миллионов французов. Макрон намерен голосовать в приморском Ле-Туке на севере страны (департамент Па-де-Кале), где его семье принадлежит загородный дом.

Согласно последним опросам, у него больше шансов на победу, чем у Ле Пен. Но, как считают аналитики, его шансы победить не такие явные, как на предыдущих выборах в 2017 году.