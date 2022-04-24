Алексей Пушков: Германия взяла стратегический курс на сворачивание отношений с Россией

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24 апреля 2022, 09:55 Источник: Алексей Пушков

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский политик, член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что ФРГ взяла стратегический путь курс на сворачивание отношений с Россией. Как полагает Пушков, такова новая реальность, и из нее и следует исходить. Политик отметил, что закупки российского газа Берлин продолжает, но диалог с Москвой сводит к минимуму.

Сенатор написал пост в своем Telegram-канале, в котором говорится: "Курс на сворачивание отношений с Россией - курс не временный, а стратегический для Германии. Поддержание минимального диалога с Москвой, как и продолжающиеся закупки энергоносителей из России, не противоречат этому стратегическому разрыву". "Такова новая реальность. Из нее и следует исходить", - подытожил Пушков.