Очевидцы рассказали, что украинские военные в Изюме наносили удары по жилым массивам, «лупят» по мирным людям

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24 апреля 2022, 08:54 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреливают жилые дома в Изюме в Харьковской области, наносят удары по мирным жителям. Такую информацию рассказывают беженцы, покинувшие Изюм.

Инна, приехавшая из Изюма в Купянск с маленьким ребенком, поделилась: "Украинцы сейчас лупят. Украинцы". А россияне помогают людям, поддерживают, дают гуманитарную помощь.

Другая жительница этого города в Харьковской области Людмила добавила, что "украинцы стреляли все время по Изюму, во все дома стреляли именно украинцы". "И до сих пор стреляют, украинцы стреляют", - рассказывают Людмила и Инна, обе вынужденно уехавшие из Изюма.

По словам женщин, украинские войска наносили удары по жилым массивам, в том числе запрещенными боеприпасами.

Видео интервью жительниц Изюма опубликовано в Телеграм-канале РИА Новости.