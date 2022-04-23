Польша продолжает поставлять Украине военное оружие

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23 апреля 2022, 17:26 Диана Дамаскина

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюлер заявил, что Польша продолжает поставлять Украине различное вооружение среди которого есть минометы, дроны и боеприпасы. Общая сумма вооружения составляет более 1,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.



«Польша передала Украине военною технику на сумму около 7 миллиардов злотых, это более 1,6 миллиарда долларов», – написал премьер-министр в твиттере со ссылкой на информацию от премьер-министра Матеуша Моравецкого. Как подчеркнул Мюллер, это вооружение «спасет украинскую и польскую суверенность».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля, по словам президента, ее целью является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого требуется проведение «демилитаризации и денацификации Украины» для того, чтобы преступники, ответственные за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса, предстали перед судом, как заявил Владимир Путин. По данным Минобороны РФ, в ходе операции удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. По словам российского военного ведомства, целью является освобождение Донбасса.