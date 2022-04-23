Полиция ФРГ призвала россиян объясниться за аватарки с символом Z в WhatsApp

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23 апреля 2022, 16:54 Источник: радио Sputnik

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полиция Германии потребовала объяснений у россиян, которые ставят на аватар профиля букву Z в знак поддержки спецоперации на Украине, сообщает радио Sputnik со ссылкой на члена комитета Госдумы по международным делам Марию Бутину.

В своём Telegram-канал Бутина рассказала, что некоторые граждане РФ, проживающие в ФРГ, уже получили письма из полиции, где их приглашают прийти и объясниться за букву Z на аватаре в WhatsApp.

Также член комитета ГД добавила, что символика в поддержку военной операции на Украине, а именно буква Z, запрещена в Германии — это нарушение закона, россиянам за ее использование грозит штраф. Однако футболки с символикой «Азова»* продаются в широком доступе.

* - Террористический полк "Азов" запрещён на территории РФ.