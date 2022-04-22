Бойцы батальона «Сомали» армии ДНР получили трофейные подарки от «кулибиных» из «Азова»*

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22 апреля 2022, 19:53

Солдат с РПГ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Бойцы прославленного батальона «Сомали» армии ДНР в ходе боевых столкновений при зачистке Мариуполя получили большое количество трофейного оружия.

В сюжете WarGonzo показан необычный арсенал прикладов для ручных подствольных гранатомётов. При боевых действиях с их помощью оберегают стрелковое оружие от повреждений.

«Так как при выстреле из подствольников оно испытывает серьёзные нагрузки. Бойцы полка «Азов»* «подарили» «сомалийцам» собственные ноу-хау, которые теперь будут использовать против бывших владельцев», − отметили в комментарии военкоры.