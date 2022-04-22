WarGonzo проводил батальон «Сомали» из Мариуполя под «Прощание Славянки»

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22 апреля 2022, 18:25

Боец батальона «Сомали», Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Военные корреспонденты WarGonzo на протяжении всего освобождения Мариуполя освещали работу батальона «Сомали». В Мариуполе и с этим роликом мы расстаёмся с «сомалийцами», чтобы встретиться с ними вновь на новых участках фронта.

На кадрах сюжета военкоров показано с воздуха как батальон «Сомали» выходит из освобождённого Мариуполя под марш «Прощание Славянки». Звуки военного марша сочетаются с тактом колонны батальона.

«И «сомалийцы» – это потомки тех солдат, кто уходил под этот марш на Великую Отечественную, они также отправляются бороться с нацистами. И победа, как и тогда, будет обязательно за нами», − комментируют видео авторы проекта.