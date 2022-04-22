Польский отставной генерал обвинил британского премьера Бориса Джонсона в разглашении военной тайны

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22 апреля 2022, 16:59 Источник: "Московский комсомолец"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разгласил военную тайну, рассказав об обучении украинских военных на территории Польши и Великобритании. Для политика такого ранга это недопустимо. С таким заявлением выступил отставной генерал, бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, пишет польское издание Fakt.

Джонсон во время своего пребывания в Индии сообщил журналистам, что в настоящее время НАТО обучает украинских военных в Польше использованию ПВО, а в Британии — бронетехники.

«Военная подготовка — дело секретное. Пусть человек сдерживается и думает, прежде чем говорить такие вещи», — заявил генерал Скшипчак.

Он назвал подобные высказывания безответственными, поскольку они ставят под угрозу безопасность военнослужащих и успех операции в целом: Россия теперь осведомлена о планах НАТО.

«Премьер-министр может не знать об этом, но такими заявлениями он ставит под угрозу успех всей военной операции, а также безопасность солдат», — сказал генерал.

В пятницу Борис Джонсон выступил с заявлением, что Великобритания рассматривает возможность отправки танков в Польшу в связи с ситуацией в Украине.