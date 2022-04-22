МЧС ДНР разбирает руины драмтеатра в Мариуполе

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22 апреля 2022, 15:54

МЧС ДНР на разборе руин драмтеатра Мариуполя/ из открытых источников

Министерство чрезвычайных ситуации ДНР уже несколько дней подряд при помощи спецтехники разбирает завалы и в драматическом театре Мариуполя.

Сотрудники спасательного ведомства демонтируют перекрытия и железобетонные конструкции в здании. Повреждённые бетонные плиты вывозят со строительным мусором.

Параллельно проходят работы по поиску и извлечению тел погибших из-под завалов.

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