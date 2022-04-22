МЧС ДНР разбирает руины драмтеатра в Мариуполе

Министерство чрезвычайных ситуации ДНР уже несколько дней подряд при помощи спецтехники разбирает завалы и в драматическом театре Мариуполя.
Сотрудники спасательного ведомства демонтируют перекрытия и железобетонные конструкции в здании. Повреждённые бетонные плиты вывозят со строительным мусором.
Параллельно проходят работы по поиску и извлечению тел погибших из-под завалов.
В Минобороны РФ ранее сегодня вновь предложили ввести «режим тишины» для эвакуации из «Азовстали» готовых сложить оружие боевиков