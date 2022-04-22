Доктор военных наук Константин Сивков считает, что засевшие на «Азовстали» боевики сдадутся в ближайшие дни

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2022, 09:48

Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Засевшие на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики сдадутся в ближайшие дни. Так считает доктор военных наук Константин Сивков.

21 апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя. Шойгу также рассказал, что на территории металлургического комбината "Азовсталь" остается около двух тысяч боевиков "Азова" (в России запрещен).

Путин приказал отменить штурм "Азовстали", назвав его "нецелесообразным", и заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".

Эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik прокомментировал эту информацию. По его словам, в освобождении Мариуполя было задействовано 12 батальонных тактических групп, для блокады промышленной зоны завода "Азовсталь" можно будет оставить незначительную часть этих сил.

По информации военного эксперта, "бои в катакомбах всегда сопровождаются большими жертвами со стороны атакующих, поэтому боевиков решили заблокировать, чтобы исключить потери".

Сивков считает, что боевикам придется сдаться. Он объяснил, что при то, что по промзоне наносился удар бомбами весом в три тонны, свидетельствует - поражались наиболее важные объекты жизнеобеспечения. Там, возможно, выведено из строя электроснабжение и подача воды. Может водой боевики запаслись, но много не натаскаешь. Если они сидят без воды и в темноте, то выхода у них сейчас, кроме как сдаться в ближайшие дни, нет никакого.