Белорусские политэмигранты планируют свергнуть Лукашенко

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22 апреля 2022, 09:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Getty Images

Добровольческий «Батальон Кастуся Калиновского», сражающийся за Украину, поддержали в Раде Белорусской народной республики. Председатель совета БНР (белорусские эмигранты) Ивонка Сурвилла сообщила, что одобряет действия вооружённого формирования. Лидер нынешней оппозиции режиму Лукашенко Светлана Тихановская также заявила о поддержке вооружённых отрядов, но при этом, пожаловалась на сложности, связанные с её общением с офисом президента Украины Зеленского. Сами же бойцы отряда всё громче и громче заявляют о готовности свергнуть Лукашенко и создать новое правительство.



Вышеупомянутая Ивонка Сурвилла, возглавляющая Раду БНР в изгнании с 1997 года, выступила с видеообращением к белорусам из добровольческих формирований. Политик поддержала их выбор и участие в боевых действиях. «Так уже было в истории наших соседей – Чехословакии и Польши, - сказала Сурвилла. - Основой их национальной армии стали легионы, сформированные среди войск иных держав. Белорусское национальное войско – это то, чего не хватило для обороны независимости БНР в 1918-м, и то, что необходимо для освобождения Беларуси теперь». Напомним, что Рада БНР в эмиграции – символическая структура, олицетворяющая преемственность с Белорусской народной республикой, созданной в 1918 году в Минске, и ликвидированной Советской армией в том же году.



Флагом БНР был как раз тот самый бело-красно-белый стяг, использующийся в нынешней оппозиции режиму Лукашенко. Лидер оппозиции Светлана Тихановская не только поддерживает вооружённые формирования, но и даже сообщила, что один из членов её штаба присоединился к батальону. Тем не менее с Киевом её отношения не совсем гладкие. Она откровенно призналась, что украинская сторона проявляет особую осторожность, не желая «провоцировать Лукашенко».



В действующем правительстве Белоруссии вооружённые формирования политэмигрантов резко осуждают и постоянно критикуют. Глава Совета Безопасности РБ Александр Вольфович в своём интервью с представителями СМИ назвал военнослужащих батальонов «отщепенцами». «Цель этого медийного проекта – новый сбор «пожертвований, - заявил Вольфович. - Обогащение одних за счёт других». Он также добавил, что личности тех, кто принадлежит «Батальону Калиновского» уже известны госорганам.