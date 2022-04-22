Депутат Госдумы РФ Шеремет призвал Киев «не заикаться» об ударах по Крымскому мосту, а то последуют ответные меры

Аргументы Недели → В мире 13+

22 апреля 2022, 09:22

Михаил Шеремет, АН-Крым

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал угрозу секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова атаковать Крымский мост.

Шеремет заявил, что любая провокация Украины в сторону России повлечет ответные меры по центру принятия решений в Киеве. Парламентарий подчеркнул, что эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее.

Он посоветовал киевскому режиму впредь не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту. "Предлагаю даже не заглядываться на территорию Российской Федерации. Все получат по заслугам. Возмездие будет мгновенным", - цитирует РИА Новости депутата Госдумы.