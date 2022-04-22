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22 апреля 2022, 08:17 Источник: РИА Новости

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия покинет Украину через несколько месяцев, если Запад даст Киеву тяжелое вооружение и введет против РФ санкции по энергоносителям и банкам.

Глава Минобороны Украины полагает, что противостояние на Украине продлится еще несколько месяцев, даже если Киев получит необходимое оружие. По словам Резникова, иначе все затянется.

В статье министра обороны Украины Алексея Резникова, опубликованной в газете Wall Street Journal говорится, что Киеву сейчас в первую очередь актуальны тяжелые вооружения. Резников уверен, что оружие можно быстро поставить из разных стран, и нужна для этого только воля. "Нам также нужно тотальное глобальное эмбарго на российские нефть и газ. Нам нужны настоящие санкции против российской банковской системы и торговли", - подчеркнул глава Минобороны Украины.

США не станут отправлять на украинскую территорию ни одного своего военнослужащего, заявил американский президент Джо Байден.