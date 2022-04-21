Почему аналитики часто называют Виктора Орбана «пророссийским» политиком

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21 апреля 2022, 21:03 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Globallookpress/ Attila Volgyi

Переизбранного в Венгрии премьер-министра нередко называют «пророссийским». Об этом уже написано немало статей и аналитических выводов. Доктор политических наук Роман Лункин указывает на традиционалистские взгляды Виктора Орбана.

Он называет премьера союзником РФ в идеологической сфере. По мнению учёного, Орбан – настоящий консерватор. Лункин приводит в пример общие призывы к защите консервативных ценностей страны, и полагает, что это сближает венгерского лидера с российской политической элитой. «Основной закон Венгрии начинается с призванием Божьего благословения на венгров, - приводит доводы исследователь. - Отмечает гордость за то, что страна является частью христианской Европы, признаёт роль христианства в сохранении нации, право на жизнь с момента зачатия и институт семьи, как союз лишь мужчины и женщины». Напомним, что в Венгрии к ЛГБТ-сообществам отношение весьма предвзятое.

Лункин считает, что России близки положения Конституции о защите своих соотечественников за пределами Венгрии. Заявления о нарушениях прав венгров в Закарпатье не раз вызывали споры с украинским лидером Владимиром Зеленским. В 2021 году, как известно, в Венгрии был принят закон, ограничивающий уроки сексуального воспитания в школах и пропаганду смены пола для тех, кто не достиг совершеннолетия. В ответ на эти реформы Орбан столкнулся с серьёзной критикой со стороны ЕС. Премьера Венгрии называли «фашистом» и «дискриминатором». Ещё одним из проявлений политики Орбана стало ужесточение религиозного законодательства в стране. В 2011 году по инициативе партии ФИДЕС был принят новый закон о религии. Согласно закону, только 14 из 358 церквей автоматически предоставлялась регистрация, другие же должны были пройти этот процесс снова. Официально признанными оказались Католическая, Реформатская, Православная и Лютеранская церкви.

Виктор Орбан на встречах с президентом России часто рассуждал о попрании иудео-христианских ценностей Евросоюзом, а также о проблеме защиты христиан во всем мире. В 2019 году во время визита Владимира Путина в Венгрию проходила беседа с иерархами церквей Ближнего Востока. Но ещё ранее, в 2016 году венгерский премьер после встречи с римским папой Франциском создал ведомство по делам преследуемых христиан. Орбан считает своими главными союзниками – свободу, достоинство, христианство, семью и национальный суверенитет. А вот по отношению к расизму и антисемитизму он беспощаден. Орбан не раз подвергал критике и «европейскую империю со столицей в Брюсселе», что вызывало бурную критику в странах ЕС.