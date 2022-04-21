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21 апреля 2022, 15:54

Закон № 5831, регулирующий вопросы трансплантации, был подписан украинским президентом в январе текущего года. Документ упрощает и ускоряет процедуру изъятия биоматериала за счёт нескольких нововведений. Теперь не требуется заверять согласие донора и его родственников нотариально, разрешение на извлечение органов может дать тот, кто обеспечит захоронение (начальник военной части, главврач), частным клиникам разрешается проводить трансплантации наравне с государственными.



Общественность шокирована и возмущена таким решением, поводов для волнения добавляют события 2014 года. Тогда на Донбассе военными ДНР были обнаружены массовые захоронения тел со вскрытыми грудными клетками и животами. Одновременно в Сеть попала переписка комбата Семенченко с адвокатом и доверенным лицом Юлии Тимошенко, где недвусмысленно обсуждались поставки органов с линии фронта. Бежавший из Украины сотрудник СБУ, участвовавший в проекте, сообщил, что биоматериалы изымались без согласия доноров, которых затем объявляли без вести пропавшими.



Российские эксперты считают, что нынешняя ситуация благоприятствует процветанию чёрной трансплантологии на Украине. Нововведения в законодательстве позволяют изымать органы не только у погибших, но и убивать с целью наживы мирное население.



