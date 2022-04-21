Канцлер Германии предлагает отделаться от Украины деньгами, а не танками

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21 апреля 2022, 14:48

Бундестаг требует от канцлера Шольца срочно начать поставки тяжёлого вооружения на Украину. Этот вопрос является ведущим на повестке дня парламентариев и, в случае вынесения на голосование, может стать своеобразным вотумом недоверия правительству Германии и его главе.



Сам канцлер отказывается отправлять тяжёлое вооружение на Украину, но готов помочь финансово. Он предлагает оплатить выбранное Киевом оружие из предоставленного немецкими промышленниками списка. Андрей Мельник, глава украинского посольства в Берлине, отмечает, что в предыдущих подобных списках танков не было.



Институт Givey, изучающий общественное мнение, назвал Олафа Шольца «слабым руководителем» по результатам последнего опроса. В большей или меньшей степени с этим определением согласны 65% респондентов. Однако в списке причин недоверия правительству «украинский вопрос» только на третьем месте, утверждает Pioneer Briefing. По мнению этого аналитического издания, больше всего немцев волнует проблема распределения финансов. Из-за возросших расходов на военные нужды денег недополучает социальная сфера, что явно ощущается населением. На втором месте – инфляция (7,3% в марте). Следующая после Украины проблема – сельское хозяйство. Природоохранная политика правительства привела к сокращению животноводства и земледелия, что на фоне глобального продовольственного кризиса выглядит угрожающе. Завершает перечень недовольство граждан вмешательством государства в экономические процессы.