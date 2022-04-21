Молдавию разделила георгиевская лента

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21 апреля 2022, 13:02

Народное собрание Гагаузии в противовес решению Парламента Республики Молдова собирается разрешить ношение георгиевской ленты.



Соответствующий закон в автономии планируется принять 29 апреля. Депутаты НСГ осудили недавнее принятие поправки, запрещающей символику Победы на территории Молдавии, а его председатель заявил о расколе молдавского общества. По словам Дмитрия Константинова, 100% гагаузов против запрета, поэтому новый закон будет защищать их от штрафных санкций на территории автономии. В защиту символики Победы в Гагаузии, а также в Бельцах, на севере Молдавии, прошли протестные акции.



В молдавском парламенте запрет символики называют правомерным. Вице-спикер Михаил Попшой считает ношение георгиевской ленты поддержкой российско-украинского конфликта. Ранее президент Майя Санду заявила, что этому символу «место на свалке истории». Правоохранители Молдавии намерены выявлять и документировать все случаи нарушений. В свете происходящих событий интерес представляют результаты недавнего опроса жителей Молдавии на тему российско-украинского конфликта. 72% опрошенных не поддерживают санкции; 43,6% назвали Киев и НАТО виновниками ситуации (Россию – 41,6%), за сближение с РФ 44% респондентов, 42% – за нейтралитет.



