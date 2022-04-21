Джо Байден 21 апреля утром выступит с заявлением по ситуации вокруг России и Украины

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21 апреля 2022, 08:22 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден в четверг, 21 апреля, утром перед поездкой в Портленд выступит с очередным заявлением по ситуации вокруг России и Украины. О рабочем графике Байдена на ближайшее время сообщила администрация американского президента.

По информации Белого дома, в 09.45 по вашингтонскому времени (16.45 мск) президент Байден "представит обновленную информацию по России и Украине". О чем конкретно будет говорить глава Белого дома, пресс-служба не уточнила. Выступление Байдена, как ожидается, пройдет около полчаса.

Далее в 10.20 (17.20 мск) он должен отправиться в Портленд, где у него запланировано несколько публичных мероприятий.

Обычно Байден делает заявления перед поездками.