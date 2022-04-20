Вокруг ситуации с возможным вторжение Китая на Тайвань возникает всё большая напряжённость

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20 апреля 2022, 22:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В Токио призывают Соединённые Штаты к реальной защите Тайваня в случае эскалации конфликта с Пекином. Бывший глава правительства Японии Синдзэ Абэ опубликовал в Japan Times статью, в которой советует Вашингтон отказаться от «двусмысленной политики».

Он часто сравнивает ситуацию на Тайвани с украинским кризисом. Абэ считает, что в случае возможного нападения КНР на частично признанную республику, США должны серьёзно вступиться за власти Тайбэя. Причём неизвестно, какую же политику займёт Япония, если вышеупомянутое вторжение всё-таки произойдёт: окажет ли военную поддержку или будет разбрасываться санкциями. Напомним, что в Пекине считают Тайвань частью «единого Китая». Военные не раз говорили про возможное присоединение республики к центральной власти. В Тайбэе же угрозы восприняли всерьёз и начали готовиться к вероятной атаке.

Ввиду усиленного уровня готовности, Тайваньское ТВ стало передавать, что китайские войска появились на острове. Появились изображения, как ракеты, пущенные из КНР, бьют по кораблям и другим военным объектам. Потом выяснилось, что это не по-настоящему. Телестудия даже принесла извинения. А ведь ещё немного, и весь мир бы поверил, что Китай действительно атаковал Тайвань. Пресса и блогеры частично признанной республики продолжают убеждать народ в возможности реального вторжения китайской армии. Психологическая ситуация среди населения может стать нестабильной из-за постоянного волнения насчёт атаки КНР. Впрочем, и в Японии тоже продолжают ожидать попытки китайского завоевания острова. И потому правительство и все его ставленники находятся в состоянии почти полной готовности ко всему.