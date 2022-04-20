Военкоры китайского «CGTN Русский» сняли сюжет о штурме «Азовстали» и освобождённом уже порте Мариуполя

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20 апреля 2022, 21:36

Порт Мариуполя после боёв/ screenshot с видеоролика

Китайский телеканал «CGTN Русский» снял развёрнутый репортаж о подготовке и проведении штурма «Азовстали», а также подробно показали уже свободный от украинских военизированных формирований порт Мариуполя.

«Донецкие военные говорят, с засевшими на «Азовстали» украинцами церемониться больше не собираются. Вот такие красные агитационные боеприпасы с тысячью листовок в каждом, как последний шанс на относительно мирный исход. Как тогда, когда за дело берутся уже специальные штурмовые группы», − рассказывает автор сюжета Дмитрий Маслак, собственный корреспондент «CGTN Русский».

Журналист показывает и саму листовку, с помощью которой обращаются к украинским военным и боевикам вооружённых формирований.

В Мариуполе, который сейчас, можно сказать, на 90% пережил самое страшное, ситуация относительно спокойная, но всё равно безопасность никогда не бывает лишней.

Побывала съёмочная группа и на территории зачищенного порта. Вспоминают, как несколько дней назад здесь шли бои практически за каждый пирс, за каждое здание. Следы боёв остались на элеваторе и портовых сооружениях. Занимали высоты, диспетчерскую отвоёвывали с боем.

Отметили журналисты перешедший целым артиллерийский катер «Кременчуг», борт остался на плаву и теперь пополнил флот ДНР. «Теперь под водой, в масляном пятне сгоревший и затонувший гигант – корабль управления ВМС Украины «Донбасс», − подчёркивает автор.

И если военные знают о внушительном риске и высокой цене боевых действий, то гражданские моряки оказались в заложниках ситуации. Прямые прилёты и следы пожаров есть на грузовых и рыболовецких суднах.

«Вот это след прямого попадания. Причину я не знаю. Хотя, наверное, вы лучше знаете», − рассказывает Борис Германович, 3-й электромеханик торгового судна «Капитан Белоусов».

Сейчас в порту по факту остаётся одно единственное крупное судно с экипажем, который эвакуироваться не собирается. Торговый корабль «Tzarevna» под болгарским флагом и с интернациональным экипажем на борту. Почему всё происходит именно так и что именно на нём есть – вопрос открытый, на борт моряки никого не пускают категорически. Силой тоже нельзя. Пообщаться согласились только с пирса.

«За нами удобно прятаться. Только такой вариант я вижу. Больше ничего. Самый большой пароход здесь в порту», − говорит Сергей, электрик торгового судна «Tzarevna» (Болгария). На вопрос о том, какие военные проверяли их за последнее время, моряк ответил: «Погранцы, наверное. Тут и «Азов»* был, и ВСУ. Только редко. В основном пограничники и «Азов». Сигареты просили, а наши сами принесли, вот в чём разница», − отметил Сергей.

С инженерной точки зрения порт Мариуполя – не менее сложный объект, чем «Азовсталь». Были опасения, что именно на таких локациях увязнут в длительных боях обе стороны. Но факт остаётся фактом, порт за несколько недель Донецк перевёл под свой контроль. И когда смотришь отсюда, с пирса, на «Азовсталь», понимаешь, что и там тоже совсем немного осталось до развязки.

*- полк «Азов» − террористическое вооружённое формирование, запрещённое в России.