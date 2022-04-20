В Швеции ультраправые устроили беспорядки

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20 апреля 2022, 20:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: ULF WIGH/WIGHSNEWS

На прошлой неделе по королевству Швеция прокатилась целая волна четырёхдневных беспорядков. На акциях, организованных датским политиком-радикалом Палуданом, планировалось ежедневно сжигать по экземпляру Корана. В последовавших уличных столкновениях пострадали 30 полицейских, задержаны более 40 человек.

Премьер Швеции Магдалена Андерссон резко осудила прошедшие беспорядки. Она потребовала немедленно наказать виновных. «Те, кто атакуют полицию, атакуют и наше демократическое общество, - заявила политик. Они должны быть арестованы и осуждены, должны отсидеть срок в тюрьмах». Зрелища побоищ с силовиками Андерссон назвала «ужасными».



Все семь акций, организованные «потенциальным экстремистом» Палуданом, запланированные в районах с преобладанием мусульман, вылились в беспорядки. Акции сожжения Корана прошли не везде. В некоторых районах их удалось остановить. Исключением стала демонстрация в одном из районов города Йёнчёпинг. Участники мирной контракции оцепили площадь, где должен был выступить Палудан, оставив его там одного, а местный пастор постарался заглушить речь политика звоном колоколов. Тем самым люди дали понять, что они не позволят устраивать дискриминацию против других народов или иноверцев.



Но всё же Палудану часто удавалось избежать наказаний за свои радикальные и дискриминационные акции. Аналогичные демонстрации ультправых он уже проводил в 2020 году. Тогда тоже произошли беспорядки, однако никаких юридических мер политик не получил. Между тем, исламские духовники требуют строго наказать датского радикала. В ряде мусульманских стран также раскритиковали шведское правосудие, которое допускает нахождение на свободе такого рода людей.