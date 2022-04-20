США готовы заплатить Кубе за возврат беженцев на родину

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 18:12

Встреча между высокопоставленными представителями двух стран намечена уже на ближайший четверг. Предполагается, что кубинскую делегацию на саммите будет возглавлять заместитель главы внешнеполитического ведомства Карлос Фернандес де Коссио.



Основной темой на переговорах станет процесс начавшейся нормализации отношений между двумя странами. Наверняка стороны уделят внимание и злободневной проблеме – нелегальной миграции кубинцев в США. Ведь нерешённый вопрос с нелегалами ныне негативно отражается на текущем рейтинге Джо Байдена и его администрации. С начала года на границе США было задержано почти 50 тысяч беглецов из Кубы.



Отчасти с миграционной проблемой удалось справиться в бытность Барака Обамы. Куба позволила уехавшим вернутся назад без последствий. В свою очередь выходцы с Острова свободы в США были приравнены по статусу к нелегалам из других латиноамериканских стран. Сейчас поток миграции из Кубы в США только усилился. Основной причиной является кризис экономики, вызванный COVID-19. Как ни странно, косвенной причиной стал и военный конфликт на Украине. Ведь до недавнего времени часть кубинских беженцев была готова принять Россия, но сейчас ей практически нечего предложить Гаване.



Эксперты отмечают, что не исключено, что в ходе переговоров будет принято негласное решение о предоставлении Кубе дополнительной финансовой помощи. При этом её власти взамен могут взять обязательства по приёму назад части мигрантов и укреплению границы со своей стороны.



