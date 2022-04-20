Военкор Пегов: «Мифы о неприступности «Азовстали» рушатся»

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20 апреля 2022, 17:03

Боец армии РФ, Мариуполе, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Автор проекта WarGonzo, российский военкор Семён Пегов рассказал в эфире стрима «Летучка», почему боевикам террористического, запрещённого в России полка «Азов» удаётся долго прятаться в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь».

«Большая территория, промышленная застройка, большое количество подземных коммуникаций. Вряд ли найдётся человек в Донецке, который скажет точную площадь или точно знает карты этих подземных коммуникаций», − отмечает российский журналист.

Он подчеркнул, что «Азовсталь» занимает треть или четверть города. А времени у противника на обустройство было больше, чем достаточно, для организации здесь укрепрайона.

«Однако все эти мифы о неприступности рушатся простыми ребятами из «Сомали»*, например из спецназа МВД ДНР и других подразделений», − подчеркнул военкор.

* Батальон «Сомали» − отдельное штурмовое подразделение в составе Вооружённых сил ДНР.