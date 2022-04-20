Военкор Пегов отметил, что «живой щит» из мирных жителей для «Азова»* − самое скорбное явление во фронтовом Мариуполе

Аргументы Недели → В мире 13+

20 апреля 2022, 16:08

Мариуполь, Mihail Andronik,/ globallookpress.com

Известный российский военный корреспондент Семён Пегов отметил, что «живой щит» из мирных жителей для «Азова»* − самое скорбное явление во фронтовом Мариуполе, где мирные горожане прятались практически два месяца почти без еды, воды и средств гигиены.

«Хочется выпить стакан водки, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться. Это маленькие дети, которых матери, закутав в грязные вещи, выносят из подвала, где они просидели два месяца! 60 дней под землёй, в тёмном помещении, без нормальных человеческих условий…» − отметил в комментарии военкор.

Семён не сразу совладал со своими эмоциями и всё же откровенно признался, что данный эпизод военной операции стал для него самым тяжёлым. «Операция «Живой щит», которую неонацисты из «Азова» под западным кураторством организовали, — это пока что самое страшное, что я видел...», − подытожил свой комментарий Пегов. Напомним, за спиной военкора богатая география хроники военных действий.

* полк "Азов" - террористическая военизированная группировка, запрещённая в России.