Украинские морпехи срочно потребовали «вывезти их в третью страну»

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20 апреля 2022, 15:46

Морпех ВМСУ/ screenshot из видео с обращением

Беспрецедентное заявление сделали украинские морские пехотинцы, которые ещё остаются на территории мариупольского завода «Азовсталь». Выделяется на фоне исторических аналогов тем, что Украина оказалась единственным государством в мировой истории, чей гарнизон «стоящих до конца» защитников потребовал эвакуировать их с боевых позиций.

Сделано это буквально спустя сутки после последних заявлений о «несокрушимой решимости» быть на «Азовстали».

Итак, в видеосюжете звучит такой монолог. «Это может быть нашим последним обращением. У нас, возможно, остались считанные дни или часы. Группировка противника в несколько раз превосходит нас. Они имеют превосходство в воздушном пространстве, в артиллерии, в сухопутных группировках, в технике и танках. Мы ведём оборону на одном объекте – на мариупольском заводе, где находятся военные, а также гражданские, которые попались в ловушку войны. Мы обращаемся к мировым лидерам с призывом помочь нам. Мы обращаемся с просьбой провести процедуру экстрадиции и вывезти нас на территорию третьей страны. Мариупольский гарнизон, военных, более чем 500 раненых бойцов и сотни гражданских лиц, среди которых есть женщины и дети. Мы просим обеспечить нам безопасность на территории третьей страны. Спасибо», − с такой речью выступил один из находящихся на «Азовстали» украинских морпехов.

Заметьте, ни указанных в речи раненых, ни гражданских лиц в кадр не поместили даже не обозначили их присутствие хотя бы издалека. Мировые лидеры должны понять серьёзность ситуации из слов украинского морпеха, чтобы решиться на эвакуацию в третью страну.

Предложение сдаться и гуманитарный коридор существуют и для раскаявшихся, и для раненых, и для гражданских, если таковые имеются на территории, в чём выражают большое сомнение даже те, кто недавно ещё сидел в подземельях завода с оружием в руках.

Остальных ждёт только возмездие – третьего не дано. Военная ситуация иного не предполагает.