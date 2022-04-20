RT: американский самолет-разведчик следил за крейсером «Москва» за несколько часов до ЧП с кораблем

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20 апреля 2022, 15:22

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Разведывательный самолет Соединенных Штатов следил за ракетным крейсером «Москва» за несколько часов до ЧП с кораблем. На это указывает RT.

«Американский самолет-разведчик P8 следил за крейсером “Москва” за несколько часов до ЧП», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале RT.

Отмечается, что, согласно сведениям британского издания The Times, Boeing P-8 Poseidon 13 апреля патрулировал Черное море.

«В 19:23 он был замечен в 70 км от крейсера “Москва”, после чего снова пропал с радаров и отправился на базу в Италии. Вскоре после этого стали поступать первые сообщения о пожаре на судне. 14 апреля ракетный крейсер затонул при буксировке к порту», — указывается в процитированном посте.

Ранее «Аргументы недели» писали, что, по версии контрразведчиков, корабль погиб вследствие диверсии.