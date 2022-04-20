В Китае опасаются вспышек недовольства на фоне грядущего партийного съезда

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20 апреля 2022, 12:43 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В КНР усилят контроль над правоохранительными органами и госструктурами ввиду предстоящего ХХ партийного съезда. Комиссия ЦК КПК приказала провести проверку того, насколько местные коммунисты готовы предотвратить вспышки недовольства. Поводом к возникновению нестабильности может быть долгий локдаун из-за коронавирусной инфекции, а также возможная будущая стратегия США. В Компартии считают, что ввиду украинского кризиса, американское давление на КНР усиливается.

Чэнь Исинь, глава политико-юридической комиссии ЦК и член Политбюро, полагает, что необходимо обеспечить победоносное проведение съезда, намеченного на осень 2022 года. К этому сроку должны быть устранены все угрозы для стабильности государства. Как отмечают наблюдатели из Гонконга, основной риск представляют собой внешние силы. На будущем съезде планируется возможное переизбрание на третий срок Си Цзиньпина. «Мероприятие должно пройти без единой засоринки», - считают в партии.

Но всё же трудности имеются и весьма немаленькие. Ещё в 2020-21-х годах Китай имел репутацию победителя коронавируса. Однако вспышка «омикрона», выявленная в этом году, привела к тотальной блокаде крупного города Шанхай, главного финансового и логистического центра страны. Дело дошло до стычек с полицейскими и призывов к борьбе с властью. Также учитывается и наращивание влияния Вашингтона, который хочет вовлечь в альянс AUKUS Японию, окончательно сформировав своеобразную антикитайскую коалицию.

Правда некоторые аналитики считают, что наибольшую опасность для КНР представляют даже не американцы, а внутренние настроения против жёстких ограничений. ЧП в Шанхае отчётливо показало истинное мнение людей по поводу антикоронавирусной политики. К тому же в правительстве Китая обострились дискуссии на тему решения коронавирусного вопроса. Одни стоят за жёсткие карантины и «нулевую терпимость», другие считают, что принятые меры явно пора снижать.