Власти Японии приняли закон об антироссийских санкциях

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20 апреля 2022, 11:21 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Власти Японии в среду приняли закон о санкциях против России в связи с событиями на Украине. В соответствии с принятым законом, таможенные тарифы на морепродукты из России будут повышены до конца марта 2023 года.

Повышение тарифов на поставки российских рыбы и морепродуктов связана с предпринятым Токио исключением России из списка стран, на которые распространяется режим наибольшего благоприятствования.

Таможенные пошлины на импортируемые из России мясо краба, вырастут с 4% до 6%, на морского ежа — с 7% до 10%, на лосось — с 3,5% до 5%.

На энергоносители - на сжиженный природный газ или уголь, тарифы подняты не будут, поскольку до включения РФ в режим наибольшего благоприятствования они были нулевыми.

Закон регулирует операции с криптовалютами, чтобы не дать использовать его для ухода от санкций.

Япония ввела против России несколько пакетов санкций, в ограничительных списках 499 фамилий и более 160 организаций.

Введен запрет на поставки в Россию более 300 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры и другую технику, а также люксовых автомобилей и предметов роскоши.

Япония выслала из страны нескольких российских дипломатов и сотрудников торгпредства. Сегодня они вылетели из Токио в Москву.