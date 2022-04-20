Захарова: о неадекватном состоянии Зеленского в личной беседе рассказывал посол одной из стран Евросоюза

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20 апреля 2022, 09:29

В. Зеленский и британский премьер Б. Джонсон, фото из соцсети

Неадекватному состоянию украинского президента Владимира Зеленского в Европейском союзе не удивлены.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова рассказала в эфире радио Sputnik, что об этом рассказал в личной беседе посол одной из стран Евросоюза.

Мария Захарова прокомментировала интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова телеканалу India Today в котором он заявил, что не может всерьез оценивать высказывания Зеленского, поскольку глава киевского режима постоянно меняет свою точку зрения.

По словам Захаровой, Лавров впервые прямо увязал вариативность высказываний Зеленского с его агрегатным состоянием. Лавров отметил, что заявления Зеленского зависят от того, что он потребляет.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что слова Лаврова о Зеленском скрываются от общественности Запада, так как "западный мейнстрим никогда не задастся вопросом, а кто есть в принципе Зеленский по сути своей".

По словам дипломата, факт, что человек, сделавший заложниками ситуации украинских граждан, превративший их "в живой щит этой националистической вооруженной идеи", принимает решения и делает заявления "под влиянием чего-то".

Как пояснила Захарова, для того, чтобы нивелировать этот оглашенный российский тезис, была вброшена вот "история про ядерное оружие".