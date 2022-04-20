ДНР: более 3 тысяч военных ВСУ сдались в плен в Донбассе с начала спецоперации России

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20 апреля 2022, 09:04

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Свыше трех тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины сдались в плен в Донбассе с начала специальной операции, которую с 24 февраля осуществляет Российская Федерация. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучили в Донецкой народной республике.

«В ДНР заявили, что более 3 тысяч военных ВСУ сдались в плен в Донбассе с начала операции», — говорится в посте, появившемся в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России продемонстрировало видео, на котором запечатлено уничтожение пункта управления мотопехотного подразделения армии Украины высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь».