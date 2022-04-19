Смогут ли Швеция и Финляндия стать членами НАТО

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19 апреля 2022, 17:19

На сегодня две скандинавские страны находятся пока лишь в статусе партнёров Североатлантического альянса. Однако масштабная военная операция России на Украине серьёзно изменила позицию Швеции и Финляндии.



В частности, обе страны выразили желание пополнить ряды полноправных членов НАТО и население с этим солидарно. Более того, речь зашла и о подаче соответствующих заявок. Тем более, что очередной саммит Альянса не за горами: его представители соберутся в Мадриде 29-30 июня текущего года. Поэтому не исключено, что для двух скандинавских государств вопрос будет положительно решён уже этим летом.



Между тем аналитики подчёркивают, что главы правительств и Швеции и Финляндии не хотят решать вопрос в спешке. С их стороны прозвучало желание предварительно всё взвесить и оценить степень реальной российской угрозы. Очевидно, что силами Швеции и Финляндии Запад стремится получить ещё один рычаг давления на Москву. Другой вопрос, какая польза от вступления в НАТО будет для самих скандинавских стран.



Эксперты предполагают, что для Швеции и Финляндии вопрос решится не так скоро, как им этого хотелось бы. Ведь власти двух государств пока занимают сдержанную позицию. Да и перспектива оказаться очередной точкой напряжённости между Западом и Россией привлекает не многих. Но очевидно одно, если НАТО расширится, Кремль этого не оставит без ответа.



