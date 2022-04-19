Молдавии предлагают вырубить яблоневые сады и перейти на топинамбур или улиток

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19 апреля 2022, 16:44

Из-за антироссийских санкций под угрозой вырубки оказались 52 тыс. га яблоневых сортов в Молдавии. Основным рынком сбыта молдавских яблок являлась Россия – сюда поставлялось 98% молдавской продукции. Однако теперь из-за невозможности транспортировки грузов в РФ через Украину более 105 тыс. т прошлогоднего урожая остаётся в хранилищах РМ. Обходные пути через Прибалтику или Турцию экономически невыгодны. Продавать сельхозпродукцию в страны Евросоюза тоже не получится – там хватает сербских и польских яблок.



В поисках выхода из сложившейся ситуации предлагаются различные решения. Переработка считается не лучшим вариантом, поэтому фермерам предлагается вырубить сады, а на освободившихся площадях выращивать топинамбур или разводить улиток. Появление новых рынков сбыта тоже под вопросом. В Европе молдавские яблоки не нужны, поставки в Индию или Египет находятся на стадии проекта. Ведутся переговоры по расширению ассортимента с торговыми сетями Румынии, но даже увеличенный объём поставок в соседнюю страну положение не спасёт.



Примечательны результаты соцопросов на фоне кризиса сельского хозяйства Молдавии. 60% населения желают жить в нейтральной независимой республике и только 22,6% высказались за членство в Евросоюзе.



