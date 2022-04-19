Владимир Кличко в блиц-интервью Гордону* успел проявить «наследственное красноречие»

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19 апреля 2022, 16:21

Владимир Кличко, Anton Belitsky/ Russian Look

Политик и спортсмен, брат знаменитого своим косноязычием нынешнего мэра Киева Владимир Кличко дал короткое интервью признанному экстремистом в России Дмитрию Гордону. За очень короткую реплику политик успел отличиться семейственным «красноречием», чем насмешил вместо того, чтобы напугать.

На вопрос украинского журналиста, может ли тот спать спокойно под защитой братьев Кличко, Владимир ответил кратко, но несодержательно: «Пока Вы находитесь в Украине, Дмитрий. Давайте не будем тянуть одеяло на себя. Извиняюсь. Но не извиняюсь Кто в списке, кто не в списке? Каждый, кто находится в Украине – сегодня, образно говоря, в списке».

Напомним, 2 февраля Владимир Кличко, младший брат главы украинской столицы подал заявление о вступлении в бригаду территориальной обороны Киева. С этим фактом и связан вопрос Гордона о надёжности защиты от политика-боксёра.

Дмитрий Гордон – украинский журналист, признан за антироссийскую деятельность и призывы к насилию против русских экстремистов в РФ.