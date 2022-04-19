В России дефицит продовольствия исключён, а мир ждёт голод и сокращение ассортимента

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19 апреля 2022, 12:02

Глобальный индекс цен на продовольствие достиг исторического максимума. По прогнозам ООН, от голода и нищеты сильно пострадает не менее 1,7 млрд человек, проживающих в основном в Африке. Причиной беспрецедентного роста цен на пшеницу (на 20% за март) назван российско-украинский военный конфликт. Отечественные эксперты соглашаются с зарубежными, подчёркивая, однако, что в России дефицит продовольствия исключён.



РФ является одним из ведущих поставщиком зерна на мировой рынок и основным – для африканских стран. В текущем году объём экспорта снизится из-за роста цен, логистических проблем, возникших на фоне западных санкций, а также внутренних ограничений. Первоочередной задачей является обеспечение продовольствием населения страны, заявил В. Путин, а также сокращение поставок в недружественные страны.



Заместить сельхозпродукцию из России и Украины нечем: в Китае и США неурожай, Казахстан ограничил экспорт. Дефицит растительного масла и муки уже ощущается в странах Евросоюза, в Африке становится актуальным вопрос выживания. Оценивая внутренние российские перспективы, отечественные эксперты прогнозируют рост цен на продовольствие. Дефицита при этом не будет, однако возможно сокращение ассортимента.