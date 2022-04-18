Конашенков: в районе Львова уничтожено вооружение, поступившее на Украину из США и стран ЕС

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18 апреля 2022, 20:46

MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в понедельник в ходе вечернего брифинга рассказал, что утром 18 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России подо Львовом нанесен удар по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ.

В результате был уничтожен логистический центр и поступившие за последние шесть дней на Украину от США и стран Европы крупные партии вооружения.

По данным Минобороны, в районе населенного пункта Васильков Киевской области также уничтожен крупный склад боеприпасов.

Конашенков рассказал, что сегодня в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ уничтожены 16 военных объектов Украины.

В Днепропетровске уничтожен завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У». В результате удара в районе населенного пункта Новотошковская уничтожено до 120 националистов и девять единиц военной техники.