Прикрываясь «зелёной энергетикой», Европа тянет к себе Транскаспийский газопровод за чужой счёт

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18 апреля 2022, 11:06

Одной из ключевых тем саммита глав Туркменистан, Азербайджана и Турции в Ашхабаде станет поставка туркменских энергоносителей в Европу.



Проблема это действительно вскоре может стать существенной. Ещё 21 января 2021 года Туркменистан и Азербайджан оформили Меморандум по совместной работе на месторождении «Достлук» в Каспийском бассейне. Из-за него две страны даже были в своё время в состоянии войны. К участию в проекте планировали привлечь и Турцию. Более того, на неё должна была быть возложена роль транзитной территории по транспортировке туркменского газа в Европу.



Однако прошло более года после подписания рамочного соглашения, а ситуация не сдвинулась с мёртвой точки. К примеру, до сих пор не появилось инвестиционное соглашение, не сделано ещё техническое обоснование проекта. Также не выбрана и компания-оператор, в качестве которой рассматривается российский ЛУКОЙЛ.



Эксперты говорят, что если работы пойдут по плану, то добыча сырья на месторождении может начаться ориентировочно через 5 лет. Но возникает вопрос, готов ли Туркменистан сотрудничать с Европой? По законодательству Туркменистан берётся построить трубопровод только до своей границы. Дальше наступает зона ответственности соседних стран. Азербайджан построил основную газовую инфраструктуру будущего трубопровода и поэтому перекладывать на него дополнительные обязательства неуместно. Европейские страны настаивают на поиске стороннего инвестора для Транскаспийского газопровода. Ведь у них в приоритете «зелёная» энергетика. В связи с этим вопрос о поставке в Европу туркменского газа может быть отложен как минимум на 10 лет.