Басурин сообщил о гибели в Мариуполе командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка

В Мариуполе был обнаружен мертвым командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк. Об этом сообщил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в ночь на 12 апреля пыталась прорваться из блокированного завода имени Ильича. Силами ДНР попытка была предотвращена.
«Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», — рассказал Басурин.