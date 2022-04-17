Басурин сообщил о гибели в Мариуполе командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Баранюка

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17 апреля 2022, 22:51 Источник: "Свободная пресса"

Эдуард Басурин, скриншот из видео - t.me/nm_dnr/Telegram

В Мариуполе был обнаружен мертвым командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк. Об этом сообщил в воскресенье заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, группа военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в ночь на 12 апреля пыталась прорваться из блокированного завода имени Ильича. Силами ДНР попытка была предотвращена.

«Во время осмотра места боестолкновения среди убитых обнаружено тело командира 36-й отдельной бригады морской пехоты полковника Баранюка Владимира Анатольевича, его личные вещи и оружие», — рассказал Басурин.