В США многие недовольны иммиграционной политикой Байдена

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17 апреля 2022, 22:27 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В правительстве США возник спор по поводу грядущей отмены так называемого Раздела 42, являвшегося надёжным инструментом иммиграционной политики Трампа. Нынешний президент Джо Байден собирается отменить данную инициативу. Аналитики считают, что это приведёт к хаосу на американской границе. Из-за иммиграционного кризиса действующий американский лидер уже не первый месяц подвергается жёсткой критике. Но сейчас этот кризис обещает стать хуже. Отмена Раздела 42 грозит небывалым наплывом иммигрантов из Мексики и близлежащих стран. До сего момента, Раздел допускал немедленную высылку из страны обращающихся за помощью мигрантов под предлогом чрезвычайной коронавирусной ситуации.

По словам техасского губернатора Грега Эббота (сторонника Дональда Трампа), подобное решение может привести к серьёзному увеличению нелегальных иммигрантов. Количество тех, кто будет пытаться пересечь границу, значительно увеличится. В ходе пресс-конференции, прошедшей в прошлую среду, он сослался на данные Министерства внутренней безопасности. В ведомстве прогнозируют, что после окончания действия Раздела 42 число незаконных пересечений границы США достигнет более полумиллиона в месяц. При этом, даже без таких послаблений за год с небольшим американскую границу пересекли уже 1.6 миллионов человек. Никакого плана по борьбе с дальнейшим наплывом министерство так и не предоставило.

Опасаясь чрезвычайной ситуации в Техасе, губернатор Эббот принял ответственное решение: организовать чартерные автобусные и авиарейсы для перевозки нелегальных мигрантов, выпущенных из-под стражи, в столицу США. Помимо этого, глава руководства штата повелел обеспечить максимально тщательную проверку грузовиков, въезжающих со стороны Мексики в его регион. Между тем, пресс-секретарь Джен Псаки уже обвинила губернатора в «серьёзных сбоях поставок, задержке производства и повышении цен». Республиканцы же придерживаются того же мнения, что и Эббот. Они считают, что отмена Раздела 42 значительно ухудшит положение дел и приведёт к ещё более тяжёлому кризису.