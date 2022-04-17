Захарова: посол Украины в ФРГ Мельник обезумел от национализма, но власти Германии ведут с ним «эпистолярную полемику»

Аргументы Недели → В мире 13+

17 апреля 2022, 14:59 Источник: Мария Захарова

Мария Захарова, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала посла Украины в Германии Андрея Мельника "обезумевшим от национализма" и заметила, что при этом германские власти ведут с ним полемику.

Захарова в воскресенье в своем телеграм-канале прокомментировала заявление бывшего главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля. Немецкий политик обвинил украинского дипломата Андрея Мельника в распространении теорий заговора с целью дискредитировать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, которого не принял президент Украины Зеленский.

Габриэль в издании Spiegel также назвал неслыханным отказ Киева принять главу германского государства.

"Не нравится? Теперь Берлину осталось лишь представить, что такие «Мельники» с ровно такой же идеологией, но уже не в облике послов, а с нашивками «Азов» (в России запрещено) и автоматами 8 лет терроризировали людей на Украине с украинскими и российскими паспортами и угрожали России. А если бы такое чудовище выросло под боком у ФРГ? Просто потому что Вашингтону захотелось бы сделать из сопредельной Германии страны бойцового бультерьера, которого натравливали бы на немцев.

И всё потому, что ориентированных на сотрудничество российских дипломатов Берлин выслал, а с обезумевшим от национализма украинским послом ведет эпистолярную полемику", - ответила Мария Захарова.