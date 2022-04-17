Власти Болгарии запретили российским судам заходить в морские и речные порты страны с 16 апреля

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17 апреля 2022, 14:43

фото: pixabay.com

Власти Болгарии поддержали санкции и запретили с 16 апреля российским судам заходить в морские и речные порты республики. В Болгарии имеются порты: Бургас, Русе, Варна и Лом.

Агентство Associated Press (AP) уточняет, что болгарские власти сделают исключение для терпящих бедствие судов или кораблей, нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в Европейский союз.

Сообщение о запрете появилось на сайте Морской администрации Болгарии: " 0 часов 16 апреля 2022 года доступ в болгарские морские и речные порты запрещен для всех судов, зарегистрированных под российским флагом, а также для всех судов, сменивших российский флаг или регистрацию на флаг или регистрацию другого государства после 24 февраля 2022 года".