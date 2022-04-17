Полковник ЛНР Полуполтинных заявил о страхе украинских военных сдаваться в плен, так как их убьют свои

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17 апреля 2022, 14:19

Последствия сегодняшнего обстрела Харцызска, фото из соцсети

Полковник Луганской народной республики Владимир Полуполтинных рассказал о страхе украинских военных сдаться в плен. Известны случаи, когда бойцов ВСУ за такие попытки убивают свои же.

Офицер ЛНР рассказал корреспонденту RT Юлии Мартовалиевой, что, судя по убитым и пленным, почти все украинские военные — это резервисты, призванные в начале спецоперации.

Большинство из них - из Львовской области. По словам подполковника, их сажают в окопы, одного ваишника - служащего военной автоинспекции посадили в окоп, сказали, что на два дня, и забыли про него.

По его словам, пленные признаются, что, когда поехали в Донбасс, настрой у них «был боевой», но буквально на второй день уже все поняли, куда попали. Пытаются убегать.

Владимир Полуполтинных говорит, что вроде пять человек пытались убежать, но их всех свои грохнули. «А к нам сдаваться в плен боятся, потому что свои же опять грохнут» - рассказал офицер ЛНР.

По словам Полуполтинных, украинским военным если в плен сдаваться, то надо только всем подразделением».