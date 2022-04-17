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Глава ЕК дер Ляйен сообщила, что в шестой пакет антироссийских санкций могут войти ограничения в отношении Сбербанка

, 08:25 Источник: РБК

Глава ЕК дер Ляйен сообщила, что в шестой пакет антироссийских санкций могут войти ограничения в отношении Сбербанка
глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Juan Carlos Rojas/globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке в Евросоюзе нового пакета санкций против России. В интервью Bild am Sonntag она отметила, что очередные санкции готовятся из-за спецоперации операции на Украине.

Урсула фон дер Ляйен раскрыла, что ограничительные меры могут расшириться против банковского сектора, в том числе Сбербанка, на долю которого приходится 37% этого сектора, - говорится в сообщении Zeit Online). Еврокомиссия также работает над умными механизмами, благодаря которым новый пакет санкций затронет российскую нефть.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее уже предупреждал, что санкции против нефти и газа из России рано или поздно будут введены.

 Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза к быстрым поставкам оружия на Украину, также пишет немецкая газета Bild am Sonntag.

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