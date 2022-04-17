Минобороны России призвало украинские формирования в Мариуполе сложить оружие и прекратить боевые действия с 6:00 мск 17 апреля

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17 апреля 2022, 07:57 Источник: Минобороны РФ

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Минобороны России предложило украинским военным, учитывая катастрофическое положение, сложившееся на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, прекратить любые боевые действия и сложить в воскресенье, 17 апреля, 2022 года оружие.

Вооруженные Силы России предложили также боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с шести часов утра 17 апреля прекратить любые боевые действия. Всем сложившим оружие Минобороны РФ гарантирует сохранение жизни.

Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию 16 апреля сделал срочное заявление. В нем говорится, что за субботу отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров националистами и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на «Азовстали». Только за минувшие сутки их получено 367.

Боевики, судя по радиопереговорам, находятся в безвыходном положении, без еды и воды. Они настойчиво требуют от киевских властей разрешения сложить оружие и сдаться в плен. Но Киев запрещает это делать, угрожает расстрелами по условиям «военного времени».