Представитель Романа Абрамовича опроверг cообщение Fortune о визите бизнесмена в Киев

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17 апреля 2022, 07:40 Источник: РБК

Роман Абрамович, imago sportfotodienst/globallook.com

Представитель Романа Абрамовича опроверг cообщение американского журнала Fortune о визите бизнесмена в Киев. Издание опубликовало информацию о приезде бизнесмена в столицу Украины с целью «обсудить способы оживления переговоров» с Россией.

Представитель предпринимателя назвал публикацию некорректной. По его данным, «господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно».

Американский журнал Fortune со ссылкой на источники написал без уточнения дат, что в Киеве Абрамович встретился с представителями украинской делегации, чтобы «обсудить способы оживления переговоров». Авторы статьи назвали бизнесмена «неформальным посредником» в переговорном процессе России и Украины.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что Роман Абрамович принимал участие в переговорах «на начальной стадии».

Абрамович приезжал в Стамбул перед очередным раундом переговоров России и Украины 29 марта. Он беседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил тогда, что Абрамович искреннее пытается помочь урегулировать ситуацию на Украине.