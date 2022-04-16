Что произошло в Парухе на самом деле, рассказывает очевидец

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16 апреля 2022, 17:54 Шушаник Лалаян, собственный корреспондент «АН»

Фото: РИА новости

Месяц назад азербайджанские войска, с оружием, но без единого выстрела вошли в село Парух, Аскеранского района. И поставили свои посты недалеко от Паруха в населённом пункте Караглух. После второй арцахской войны, в Парухе осталось проживать армянское население, в основном фермеры, занимающиеся скотоводством. От очевидцев поступала информация о неоднократных провокациях азербайджанской стороны. На данный момент Парух полностью находится под контролем российских миротворцев. Однако, после событий 24 марта армянское население ушло из него.

Очевидец событий 24 марта Артур Даниелян, ранее проживавший в Парухе, рассказал корреспонденту газеты «Аргументы Недели» о том, что реально произошло в тот злополучный день. Вечером жители Паруха заметили на армянской границе азербайджанские флаги. Вскоре стало известно, что в село входят азербайджанские военные. Армяне попытались покинуть Парух на собственных машинах. Они даже не успели забрать из своих домов документы и деньги. Но, им дорогу преградили азербайджанские военные. И только с помощью российских миротворцев местные жители смогли благополучно покинуть Парух.

На вопрос, - предлагали им временно переехать из села, для безопасности, в связи с выводом армянских войск. Артур Даниелян заявил, что до тех событий об эвакуации или оставлении Паруха не было и речи. И только при помощи оперативной деятельности миротворцев, местные жители смогли безопасно выйти из села.

Напомним, что президент Нагорного Карабаха, Араик Арутюнян в своем последнем заявлении по поводу тех событий заявил, что село Парух находится под полным контролем российских миротворцев. А в Караглхе до сих пор находятся азербайджанские войска.