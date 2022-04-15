Пандемия и санкции против России спровоцировали наступление голода в мире

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15 апреля 2022, 11:25

Генеральный секретарь ООН заявил об угрозе голода в бедных регионах Азии, Латинской Америки, Африки. В докладе Антониу Гутерриша говорится, что кризис спровоцировала начавшаяся в 2019 году пандемия, а военное противостояние России и Украины многократно его усилило. Экономически последствия спецоперации негативно сказываются на всём мире, однако для 1,7 млрд жителей развивающихся стран актуальным становится вопрос выживания.



Генсек отметил рост стоимости энергоносителей: нефть подорожала на 60%, газ – вдвое. Ожидается значительное сокращение поставок в страны третьего мира удобрений и сельхозпродукции, поскольку РФ и Украина являются основными поставщиками в этой сфере. Гутерриш призвал благополучные регионы помочь бедным финансово, а последним порекомендовал найти другие источники продовольствия, энергии и удобрений.



Долгосрочные последствия конфликта Москвы и Киева тревожат не только ООН. Всемирный Банк и МВФ тоже предсказывают неизбежную гуманитарную катастрофу глобального характера. Руководство этих организаций советует начинать помогать развивающимся странам уже сейчас, поскольку именно там продовольственный кризис ощущается наиболее остро. Международное объединение Oxfam, занимающееся вопросами бедности, прогнозирует голод для более чем 832 млн человек по всему миру уже к концу текущего года.