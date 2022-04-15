«Талибан» до сих пор остаётся проблемой для мировой безопасности

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15 апреля 2022, 10:34 Александр Крохмаль, Журналист

Представитель запрещённого в РФ террористического движения «Талибан»* Забихулла Муджахид заявил, что в США не должны беспокоиться по поводу соблюдения прав человека в Афганистане. Он отметил, что после ухода американских войск, проблемы с этим не существует вовсе. «Отчёт госдепа США, в котором выражается обеспокоенность относительно прав человека в нашей стране, неверный», - написал в своём Twitter представитель Исламского эмирата. Затем он обвинил солдат Соединённых Штатов в бомбардировках городов страны, а также упомянул об убийствах «двухсот афганцев в сутки».

При этом, Муджахид напрочь отрицает продолжающиеся преступления организации по отношению к афганскому населению и к тем, кто не поддерживает или критикует «Талибан». Глава ведомства исламистов также считает, что волноваться по поводу прав человека бессмысленно. Однако в Афганистане по-прежнему продолжается серьёзное давление на СМИ. Если в 2-й половине прошлого года оттуда поступала хоть какая-то информация, то сейчас общественность почти не знает, что происходит в этой стране. Доходят слухи о жестоких репрессиях к тем, кто критикует новую власть, и пытается сообщить о серьёзной гуманитарной катастрофе.

Новое афганское правительство призывают к уважению и соблюдению прав человека не только американцы, но и все окрестные державы, включая Индию. Аналитики считают, что «Талибан», взявший верх в горной стране, до сих пор остаётся проблемой для мировой безопасности. Отрицая множество своих преступлений, исламисты не отказываются от радикальной идеологии и непринятии мнений других фракций. К тому же есть вероятности сотрудничества «Талибана» с другими схожими по масштабу террористическими организациями.