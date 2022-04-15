The New York Times: конгрессмены США посетили Киев и его окрестности

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15 апреля 2022, 07:12 Источник: "Интерфакс"

Здание Конгресса США, Guenter Fischer/globallook.com

Двое американских законодателей — члены палаты представителей Конгресса Виктория Шпартц и сенатор Стив Дэйнс посетили на этой неделе Киев и его окрестности, сообщила в четверг The New York Times. Поездка состоялась по приглашению украинского правительства.

По сообщению издания, в ходе своего визита законодатели США встретились в Киеве с украинскими официальными лицами, а также посетили пригороды украинской столицы Бучу и Бородянку. Оба конгрессмена в интервью газете высказались за дальнейшее предоставление военной помощи Украине.

«Чем скорее мы сможем предоставить Украине летальную помощь, <...> тем скорее мы положим конец военным преступлениям», - заявил Дэйнс.

«Я думаю, мы должны предоставить им летальную помощь, необходимую для победы в этой войне», - сказала Шпартц.

Накануне президент США Джо Байден заявил о своей готовности посетить Украину.