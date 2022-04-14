Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал слово антифашистам

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14 апреля 2022, 19:03 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В Венесуэле завершился Международный саммит против фашизма, в котором приняли участие представители 52 стран. Президент страны Николас Мадуро назвал «чистым фашизмом» атаки на русскую культуру и российских спортсменов.



В центре Каракаса собрались около 200 человек из 52 стран мира. Саммитом это событие можно назвать с большой натяжкой, поскольку из лидеров государств на нем присутствовал лишь президент Венесуэлы Николас Мадуро. Среди посетивших мероприятие - чиновники не самого высокого уровня, послы, политики, журналисты и разного рода эксперты.



«Цель саммита — не только напомнить о сопротивлении венесуэльского народа фашистскому перевороту 2002 года, но и объединить усилия против фашизма, в какой бы точке мира он ни был», — заявил глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсиа.



С 1999 года Венесуэлу к социализму вел Уго Чавес. 11 апреля 2002 года произошел переворот. Начались столкновения сторонников и противников Уго Чавеса, у президентского дворца произошла снайперская стрельба, от которой, по официальным сведениям, погибло 19 человек и было ранено, по разным данным, от 69 до 127. На следующий день под давлением части армейского руководства Уго Чавес ушел в отставку, но под давлением протестов в поддержку лидера Боливарианской революции он вернулся к власти, которую после этого не выпускал из рук до самой своей смерти в 2013 году. По версии Николаса Мадуро, речь тогда шла о победе нации над коварными планами сторонников фашизма.



Участники саммита искали и находили фашистов и в других странах. Так, бразильский социолог Сабрина да Фонсека Боржес уличила в фашизме президента страны Жаира Болсонару и его правительство. Она напомнила о том, что власти не реагировали на пандемию COVID-19, а это привело к гибели более 600 тыс. человек.



На саммите присутствовал и Юджин Пурьер — один из лидеров марксистско-ленинской Партии социализма и освобождения США, кандидат от которой даже принимала участие в президентских выборах-2020 и набрала 0,05% голосов. Товарищ Пурьер обнаружил фашизм в собственной стране. Он сообщил, что для США характерен «особый вариант фашизма, который укрепился в политической культуре» его страны и уходит корнями в «этнические чистки коренных народов, лишение свободы африканцев, борьбу с коммунизмом».



По его убеждению, «новый военный менталитет» Вашингтона, направленный против России и Китая, соответствует «идеологической конструкции фашизма».



Россию на саммите в Каракасе представляла председатель координационного совета Международного союза антифашистов Любовь Корсакова. На странице этой организации в американской соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщается, что союз был учрежден в 2016 году в городе Краснодон (ЛНР), а затем получил госрегистрацию в Минюсте РФ и базируется сейчас в Ростовской области. Во время ее выступления участники съезда ознакомились с видео, на котором украинские дети салютуют в нацистском стиле.



Николас Мадуро, в свою очередь, в ходе встречи назвал «чистым фашизмом» атаки на русскую культуру и российских спортсменов. Президент Мадуро привел и еще одно доказательство коварства и двуличия Запада, по его словам, только в теории выступающего за свободу слова. Он пожаловался: «Cо своего телефона я смотрел RT и Sputnik. А теперь не могу зайти ни на одну страницу, меня подвергли цензуре в Facebook, удалили с YouTube. Единственное объяснение, которое у меня есть, это то, что с этого телефона я смотрел RT в прямом эфире, читал Sputnik и прочее», — сообщил Мадуро.



Обращаясь к участникам встречи, президент Мадуро призвал их быть «знаменосцами гражданских свобод, истинной демократии, свободы слова и информации», бороться с доминированием медиакорпораций.



